Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Domaniç’te höyük olduğu iddia edilen alan araştırılacak

Domaniç’te höyük olduğu iddia edilen alan araştırılacak

-Domaniç Çiftlik Köyü Höyük Alanı Görüntü

Mermerler Siyasi Parti Harekete Geç Zabıta Rtürk 

--Domaniç Belediye Eski Zabıtası Halil Çevik'in Konuşması
--Kaymakam Muhammed Enes İpek'in Konuşması

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya’nın Domaniç ilçesinde, höyük olduğu ileri sürülen toprak birikintisi için araştırma yapılacağı bildirildi.
Domaniç Belediyesinde 1980’li yıllarda zabıta olarak görev yapan Halil Çevik’in iddiası üzerine yetkililer harekete geçti. Çiftlik köyünde ki toprak birikintisinin bir höyük olduğunu dile getiren Domaniç Belediye Eski Zabıtası Halil Çevik, 1983 yılında dönemin Belediye Başkanı Rasim Karakoç’un talimatı İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) bölgede incelemede bulunduğunu ve buranın 2 katlı bir höyük olduğunu ifade etiklerini iddia etti. Türkiye’nin en büyük bir höyük olduğunu ve turizme kazandırılmasını istediğini söyleyen Domaniç Belediyesi'nden emekli eski Zabıtası Halil Çevik, “Belediye Başkanı Rasim Karakoç döneminde, 1983 yılında burası için İstanbul Teknik Üniversitesinden geldiler baktılar. O zaman için burası çok büyük bir höyük dediler. Buranın 2 katlı olduğunu, altında da bir geçit olduğunu, doğu kısmında da giriş kapısı bulunduğunu ve 2 bin yıllık olduğunu söylediler. Burası açılsa Domaniç için büyük bir turizm katkısı olur. Türkiye’miz, memleketimiz içinde yeni bir turizm alanı olmuş olur. 1980’li yıllarda üstünde yazılı mermerler çıktı. Ben buralarda çok çift sürdüm. Buradan hep tarihi taşlar çıkar. Domaniç’te ki tarihi taşlar da hep bu bölgeden çıkma hatta ilçe merkezinde bunları görebilirsiniz. Hatta kız resmi olan bir mermerde var” diye konuştu.
İddia üzerine Kaymakam Muhammed Enes İpek ve Belediye Başkanı Sahvet Ertürk ile birlikte bir heyet bölgede incelmelerde bulundu. İnceleme ardından, gerekli kurumlarla irtibata geçeceklerini söyleyen Kaymakam Muhammed Enes İpek, “Bugün burada ilçe protokolü olarak, yıllardan beri konuşula gelen tarihi bir anıtın veya tarihi bir şehrin olduğu söylentileri ile ilgili gerekli araştırmalara başladık. Bu söylentilerin doruluğunun tespiti için gerekli kurumları harekete geçirmeye çalışacağız. Zamanında İstanbul Teknik Üniversitesinden tutun diğer araştırma birimlerine kadar yapılan araştırmalar neticesinde burada tarihi bir anıt veya şehir olduğu kanaatini taşıyoruz. Bugünden itibaren çalışmalarımıza başlayacağız. Umuyoruz ki burada tarihi bir yer bulunur, ilçemize de bir turizm değeri kazandırmış oluruz diye ümit ediyorum” dedi.
İncelemenin ardından, Kaymakam Muhammed Enes İpek, Belediye Başkanı Sahvet Ertürk ve siyasi parti ilçe başkanları, araştırma için gerekli irtibatı birlikte kuracaklarını söylediler. (TY-EFE)
loading...
İlgili Foto Galeriler
CHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet AldıCHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet Aldı
Hindi Pazarında Vahşet KameradaHindi Pazarında Vahşet Kamerada
En Komik FilmlerEn Komik Filmler
Rayların Altından Çıkan Tarihi Dev Liman ŞehriRayların Altından Çıkan Tarihi Dev Liman Şehri
Duvardan Tarih ÇıktıDuvardan Tarih Çıktı
Haluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildiHaluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement