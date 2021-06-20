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20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Domaniç Osmanlı Göç yolu Eko turizm yolu açıldı

Domaniç Osmanlı Göç yolu Eko turizm yolu açıldı

-Domaniç Osmanlı Göç Yolu Eko Turizm Rota Görüntüleri

Fenomen Yürüyüş Yolu Güzergah Yöresel Kıyafet Bisiklet 

--Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin'in Konuşması
--Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanı Özgür Balcı'nın konuşması
--Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya'nın Konuşması

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Orman Genel Müdürlüğü tarafından, Osmanlı Devletinin Kurucusu Osman Gazi’nin Babası Ertuğrul Gazi’nin himayesindeki Kayıların Domaniç’e gelirken kullandıkları Göç yolu, Eko turizme kazandırılması kapsamında belirlenen rotanın açılışı yapıldı. Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan tanıtım programı çerçevesinde Ülkemizin en ünlü Sosyal medya fenomenleri ve tanınmış simaları Domaniç’e davet edildi. Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya’nın katıldığı yürüyüş, Çarşamba Köyü Hayme Ana türbesinden başladı.
Çamlıca Köyü, Berçin Kulesi, Domaniç Ebe Hatun Çamlığı, Pazaralanı, Tefekkür Tepe, Topukyayla Tabiat Parkı, Domaniç Kurbağaları Göç Yolu, Çatalaalıç Mevki, Sefa Köyü, Karagöl, Kızıl Saray, Çukurca Göleti, Selim Dede Mesire Alanı, Ilıcaksu Sarıkız Mesire Alanı, Domurköy Mızık Çamı olarak devam etti. Program, Atçılar, Atv ve bisikletli grupları, yöresel kıyafetli kadınlarda eşlik etti. Yürüyüş ekibi Topukyayla Tabiat Parkında bulunan gölde kano üzerinde kısa bir tur gerçekleştirdi. Dolu dolu geçen programın akşam saatlerinde ise Çatalalıç mevkiine kurulan Oba Çadırları ve kamp ateşi etrafında Domaniç’in yöresel sanatçıları tarafından düzenlenen eğlence ile sona erdi. 20 Milyon takipçileri Domaniç’i tanıtacaklar Ülkemizin en ünlü Sosyal Medya Fenomenleri ve Diriliş Dizisinde Doğan Alp rolü ile gönülleri fetheden Cavit Çetin Güner’inde katıldığı ekip, yetkililerden Domaniç’in tarihi, Göç yolu ve bölgenin iklim yapısından, bitki ve hayvan türlerine kadar tüm bilgileri aldılar. Ayrıca eşsiz manzarada çekimler yapıp 20 milyon civarında ki takipçilerine Domaniç’i tanıtacaklarını belirttiler. Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanı Özgür Balcı, “Burada çok ciddi tarihi bir birikim var. İnsanların gelip güvenle bu alanda doğanın tadını dolu dolu çıkarılabileceği bir güzergah haline geldi” dedi.
Programda konuşma yapan Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, “Ecdadımız bu toprakları bizlere yurt olması için destansı bir mücadele bu göçü başlatmış ve göç Anadolu’da durmuş ve Anadolu’da sabitlenmiştir. Orman Genel Müdürlüğü olarak zaten Doğa ile iç içeyiz ve doğayı önemsiyoruz, çevreyi önemsiyoruz. Bu Destansı mücadeleyi gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak hedefi olsa gerek. Bu hedefler doğrultusunda Kütahya ve Domaniç’teki kardeşlerimiz ile birlikte bu yürüyüşü tekrar başlatmak istiyoruz, birlikte yürümek istiyoruz. Sonuçlara ve hedeflere de birlikte ulaşmak istiyoruz. Eko turizm rotamızın, yürüyüş yolumuzun herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
Domaniç Osmanlı Göç yolu Eko turizm yolu açılış programına, Domaniç Kaymakamı Muhammed Enes İpek, Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın, Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanı Özgür Balcı, Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Bölge Müdürleri, Sosyal Medya Fenomenleri, Orman çalışanları ve vatandaşlar katıldı.
(TY-EFE)
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