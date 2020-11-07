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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Domaniç Dağları'nda renk şöleni - KÜTAHYA

Domaniç Dağları'nda renk şöleni - KÜTAHYA

- Drone ile sonbahar görüntüsü - Dere görüntüsü - Sis görüntüsüDomaniç Dağları'nda renk şöleniKÜTAHYA (AA) - Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan ve Kütahya ile Bursa sınırları içinde kalan, oksijen zenginliğiyle adından söz ettiren Domaniç Dağları sonbaharla sarı ve yeşilin çeşitli tonlarına büründü.İç Ege'de yer alan ve yüzde 53'ü ormanlarla kaplı, Kütahya 'nın doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Domaniç, sonbaharda da göz alıcı renkleriyle büyüleyici etki bırakıyor.Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı ilçedeki ormanlar, ziyaretçilerle dolup taşıyor. Özellikle doğa yürüyüşü yapmayı sevenler, buraya yoğun ilgi gösteriyor.İnegöl - Domaniç kara yolunda bulunan ormanlık alan büründüğü sarı, yeşil ve kızıl renklerle görenlere görsel bir şölen sunuyor.Şelaleleri ve dereleriyle de ilgi çeken bölgedeki manzara, doğa tutkunlarında büyük hayranlık uyandırıyor.

Ormanlı Ziyaretçiler Oksijen Sonbahar Irak 

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