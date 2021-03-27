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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Doluya yakalanan ailenin yardımına kahraman polis koştu

Doluya yakalanan ailenin yardımına kahraman polis koştu

Güvenlik kamerasından görüntü

Kahraman Polis Akalan Kamera Dolu Yağışı Trafik Polisi 

-ailenin yürümesi
-polisin yardım etmesi
-trafikten görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da dolu yağışı sırasında yolun karşısına geçmek isteyen anne ve çocuklarının yardımına kahraman trafik polisi koştu. Diyarbakır’da dün akşam saatlerinde dolu yağışı sırasında Yenişehir ilçesi Seyrantepe Kavşağında kahraman trafik polisinin görevli olduğu noktada yolun karşısına geçen bir ailenin zor anlar yaşadığını gördü. Polis memuru ekip aracından inerek trafiği durdurdu. Anne ve çocuklarını yolun karşısına geçirmek için bir bebeği eline alan o kahraman polisin yardımı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildi.
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