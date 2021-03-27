Doluya yakalanan ailenin yardımına kahraman polis koştu

-ailenin yürümesi

-polisin yardım etmesi

-trafikten görüntü



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da dolu yağışı sırasında yolun karşısına geçmek isteyen anne ve çocuklarının yardımına kahraman trafik polisi koştu. Diyarbakır’da dün akşam saatlerinde dolu yağışı sırasında Yenişehir ilçesi Seyrantepe Kavşağında kahraman trafik polisinin görevli olduğu noktada yolun karşısına geçen bir ailenin zor anlar yaşadığını gördü. Polis memuru ekip aracından inerek trafiği durdurdu. Anne ve çocuklarını yolun karşısına geçirmek için bir bebeği eline alan o kahraman polisin yardımı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildi.



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