Dolunayın bulutlar arasındaki dansı mest etti

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulutlar arasındaki dolunay kartpostallık görüntü oluşturdu.İnegöl'de gökyüzünde dolunay şöleni yaşandı. Ayın son dolunayı görenleri mest etti. Gökyüzünde parlaklığıyla göz kamaştırırken bulutların ayın üzerinden geçmesi ise ortaya muhteşem görüntüler çıkardı. O anlar ise kameraya yansıdı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım