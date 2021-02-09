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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Doludan korumak için araçlarını battaniyelere sardılar

Doludan korumak için araçlarını battaniyelere sardılar

araçlardan görüntüler

( EDİRNE ) - EDİRNE

Yağışlı Hava Dolu Yağışı Uttu 


- Edirne’nin Keşan ilçesinde dün akşam etkili olan dolu yağışı araç sahiplerini korkuttu. Korunmak için battaniyelere sarılan araçlar, sabah ilginç manzaralara sahne oldu. Keşan’da dün akşam saatlerinde başlayan yağışlı hava, zaman zaman bölgeye dolu olarak da düştü. Aniden başlayan dolunun araçlarına zarar vereceğini düşünen sahipleri, onları korumak için yağmura rağmen ellerinde battaniyeler ve halılar ile kendilerini dışarı attı. Araçların üzerine serilen battaniyeleri sabitlemek bazı sürücüler araç kapılarına sıkıştırma taktiğini kullanırken, kimileri araçlarına sıkı sıkıya koli bandıyla bantladı; kimileri ise bir kat battaniye, bir kat muşamba üzerine halat bağlayıp bir de taş koyarak iyice garantiledi. Gece boyunca aralıklarla devam eden dolu yağışı etkisini yitirse de, araç sabitleri ‘ne olur ne olmaz’ diyerek sabahı bekledi. İşine gitmek için evden çıkan vatandaşları ise rengarenk battaniyelerle bezenmiş sokaklar karşıladı. (EA-KU-
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