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Dolu yağışı Oltu'yu beyaza bürüdü
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22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Dolu yağışı Oltu'yu beyaza bürüdü

Dolu yağışı Oltu'yu beyaza bürüdü

- Doludan detay

Dolu Yağışı Hayvan Sel 

-- Röportaj

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Kırdağ köyünde dolu yağışı etkili oldu. Oltu ilçesine bağlı Kırdağ’ı köyünde dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 5 dakika süren dolu yağışı, köyü bir anda beyaza bürürken, küçük çaplı seller oluşturdu. Kırdağ’da ki hayvan üreticileri zor anlar yaşadı. Kırdağ’da da küçükbaş hayvan üreticisi olan Arif Açışlı, “Oltu Kırdağ’a dolu yağdı. Koyunlarımı sel götürmesin diye bende koyunları dağın yamacına çıkardım, sonra dağdan aşağıya küçük çaplı seller geldi. Köyümüzün arazilerine zarar verdi. Allah sonumuzu hayır eylesin” dedi.
(DMA-Y)
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