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Dolu yağışı kenti beyaza bürüdü
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Dolu yağışı kenti beyaza bürüdü

Dolu yağışı kenti beyaza bürüdü

Dolu yağışından detay

Akalan Dolu Yağışı Altın Irak 

-Aracın üstünü örten vatandaştan detay
-Detaylar

( KARS ) KARS

- Kars'ta öğleden sonra etkili olan dolu yağışı etrafı bir anda beyaza bürüdü. Kars'ta etkili olan dolu yağışı, bir anda etrafı beyaza bürüdü. Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise bir anda ne yapacağını şaşırdı. Vatandaşlar araçlarını doludan korumak için üzerini battaniye ile örttü. Etkili olan dolu cadde ve sokakları da sular altında bırakırken kent merkezini beyaza bürüdü.
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