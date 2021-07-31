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Dolmuşu gelin arabası yaptı, gelini alamaya konvoyla gitti
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Dolmuşu gelin arabası yaptı, gelini alamaya konvoyla gitti

Dolmuşu gelin arabası yaptı, gelini alamaya konvoyla gitti

GELİN KONVOYUNDAN GÖRÜNTÜ

Gelin Arabası Uttu Kışla 

-DOLMUŞTAN GÖRÜNTÜ
-GELİN VE DAMADIN GELİŞİ
-GELİN VE DAMATTAN RÖP
-DETAYLAR

( ZONGULDAK -ÖZEL) ZONGULDAK

- Zonguldak’ta dolmuşçuluk yapan Murat Kulakçı, Demet Yüksel ile dünya evine girdi. Kentte dolmuşçuluk yapan Murat Kulakçı gelin arabasını dolmuş yaparak gelin almaya gitti. Zonguldak’ta dolmuş şoförlüğü yapan Murat Kulakçı ile yine ailesi dolmuşçu olan Demet Yüksel ile dünya evine girdi. Damat kullandığı dolmuşu gelin arabası yaparak konvoyla gelin almaya gitti. Dolmuşu gelin gibi süsleyen damat Murat Kulakçı, arabanın arkasına “Soruyordunuz ne zaman evleneceksiniz diye Evleniyoruz iste” yazdı. Gelini almaya giden damat tarafı gelin damadı meşalelerle karşıladı. Alkışlar eşliğinde gelin aracına binen gelin ve damat düğün salonunun yolunu tuttu. Damat Murat Kulakçı, Yıllardır dolmuş şoförlüğü yapıyorum. Yıllardır aklımda böyle bir şey vardı. Çok mutluyuz. Hepimiz için unutulmaz bir anı” şeklinde konuştu.
(SÖ-OA-
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