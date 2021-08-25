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Dolmuş sürücüsünün hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Dolmuş sürücüsünün hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Dolmuş sürücüsünün hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Otobüsün yolda gitmesi

Yoğun Bakım Ünitesi Toplu Taşıma Toplu Taşıma Aracı Halk Otobüsü Ameliyat 

-Bakır’ın bir anda çıkması
-Otobüsün çarpması
-Bakır’ın savrulması
-Yolcuların bağırması çığlık atması
-Bakır’ın yardımına koşmaları
-arşiv görüntüler
-fotoğraf

( ADANA ) ADANA

- Adana’da yolun karşısına geçmek isterken toplu taşıma aracının çarpması sonucu dolmuş sürücüsünün hayatını kaybetmesi anbean görüntülendi.Edinilen bilgiye göre kaza, 20 Ağustos'ta saat 22.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi Ağız ve Diş Hastanesi yakınında meydana geldi. Mehmet Nuri Y. (46) yönetimindeki 01 J 0109 plakalı özel toplu taşıma otobüsü, yolun karşısına geçmek isteyen dolmuş sürücüsü Rüstem Bakır'a (46) çarptı. Ağır yaralanan Bakır, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Bakır, daha sonra Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Bakır, 23 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Bakır'ın cenazesi Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Gözaltına alınan özel halk otobüsünün şoförü Mehmet Nuri Y.'nin ifadesinin alındığı, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.Öte yandan Bakır'a çarpan otobüsün kamerasının kaza anında kaydettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülere yolda ilerleyen otobüsün çarptığı Bakır'ın metrelerce savrulması ve o anda otobüsteki yolcuların bağırması yansıdı.
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