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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Dolmayan göledin kapakları açıldı, köylüler tepki gösterdi

Dolmayan göledin kapakları açıldı, köylüler tepki gösterdi

-GÖLETİN DRONE GÖRÜNTÜSÜ

Sudan Yağan 

--GÖLETİN KURAK HALİNİN DRONE GÖRÜNTÜSÜ
--GÖLETTEN SALINAN SUDAN GÖRÜNTÜ
--SALINAN SUYUN BAŞINDA KESTEL ZİRAAT ODASI BAŞKANI EYÜP KILIÇ AÇIKLAMA YAPMASI

( BURSA ) - Dolmayan göletin kapakları açıldı, köylüler tepki gösterdi- Bursa ovasını sulayan göletin suyunun boşa akmasına köylüler tepki gösterdi BURSA

- Bursa ovasının sulama ihtiyacını karşılayan göletin kapakları açıldı. Şu an hiçbir sulama yapmayan köylüler duruma tepki gösterdi. Kestel ilçesinde bulunan Gölbaşı göleti, Bursa ovasının sulama ihtiyacını karşılamak için kuruldu. Kaliteli meyve ve sebzelerin yetiştiği ovada köylüler tarla ve bahçelerini göletten gelen suyla suluyor. Bu yıl yaşanan kuraklıkla birlikte yüzde doksanı kuruyan gölet yağan kar ve yağmurla birlikte su tutmaya başladı.
Yazın tarla ve bahçelerini nasıl sulayacağını düşünen köylüler, şu an hiç bir sulama olmamasına rağmen kapakların açılıp göletteki suyun salınmasına büyük tepki gösterdi. Suyun Bursa ovasının sulama ihtiyacına ancak yettiğini belirten köylüler, bu yıl yaşanan kuraklıkla birlikte suyun belki yetmeyeceğini söylüyor. Köylüler, ihtiyaç dışı suyun salınmasının sorumlularının açıklanmasını istedi. Suyun salındığı alana gidip incelemelerde bulunan Kestel Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç, "Şu an Bursa ovasında hiç bir sulama faaliyeti yok. Hiç ihtiyaç olmamasına rağmen göletin suyu neden salınıyor? Bu suyun boşa akmasına anlam veremedik. Bu sudan kim faydalanıyor? Yazın Bursa ovasındaki çiftçi tarlasını neyle sulayacak? Bu su böyle boş yere akmaya devam ederse yazın mahsulünü sulamaya su bulamayan köylüler su için bir birini yer. Yetkililere sesleniyorum, bu işe acilen el atsınlar" dedi.
(BRK-MŞ-ÖK-Y)
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