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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Dolmabahçe'de kontrolden çıkan minibüs önce ağaca sonra direğe çarptı: 1 yaralı

Dolmabahçe'de kontrolden çıkan minibüs önce ağaca sonra direğe çarptı: 1 yaralı

Yoldan görüntü

Yaşlı Kadın Polis Trafik Yoğunluğu Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Minibüsten görüntü
-Kadının ambulansa alınmasından görüntü
-Ekiplerin çalışmalarından görüntü
-Detay ve genel görüntü

( İSTANBUL )- Minibüs içinde sıkışan kadın itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı İSTANBUL

- Beşiktaş Dolmabahçe Caddesinde ilerleyen minibüs, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca ardından direğe çarptı. Minibüsün içinde bulunan yaşlı kadın ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Kaza saat 06.15’te Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali Öztürk idaresindeki 50 LA 464 idaresindeki minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki direğe ve ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle minibüsün üstüne düşen ağaç ve direk nedeniyle araç içinde bulunan Emine Öztürk isimli kadın yaralandı. Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kadını sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansa alınan kadın Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, minibüs üstüne düşen ağacı ve direği yoldan kaldırmak için çalışmalarına devam etti. Meydana gelen kaza nedeniyle Dolmabahçe Caddesinin her iki yönünde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.
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