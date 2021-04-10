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10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Dolmabahçe’de 'kısıtlama' denetimi

- Dolmabahçe’de 'kısıtlama' denetimi

Araçların durdurulması

Ticari Taksi Polis Gesi Polis Ekipleri Trol 

-İzin belgesi kontrolü
-İzin belgesini unutan genç
-Telefon ile arkadaşını araması
-Genel ve Detay

( İSTANBUL ) - Dolmabahçe’de "kısıtlama" denetimi İSTANBUL

- Beşiktaş Dolmabahçe’de polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili denetimler gerçekleştirdi. Beşiktaş Dolmabahçe’de sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yapıldı. Yapılan denetimde ticari taksiler ve sivil araçlar durdurulup izin belgeleri kontrol edildi. Ticari taksideki bir kişi önce izin belgesinin yapıldığını fakat almadığını söyledi ardından arkadaşını arayarak izin belgesini yollamasını istedi. İzin belgesini gösteren genç ceza yemekten kurtuldu. Kontrollerde vatandaşların kısıtlama kurallarına uyduğu görüldü.
Denetimlerin gün boyu devam edeceği öğrenildi. (OFY-HK-
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