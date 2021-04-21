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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Dolapdere’de polis denetimi: Maske takmayan çok sayıda kişiye ceza kesildi

Dolapdere’de polis denetimi: Maske takmayan çok sayıda kişiye ceza kesildi

Maske takmayanlara ceza kesilmesi

Polis Polis Denetimi Yunus Polisler Polis Ekipleri Muhalefet 

-GBT sorgularının yapılması
-İşletmelerin denetlenmesi
-Aranan şahısın gözaltına alınması
-detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Beyoğlu’nda polis ekipleri geniş kapsamlı korona virüs denetimi gerçekleştirdi. Maske takmayan çok sayıda kişiye ceza kesilirken, aranması olan bir kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve yunus polisleri geniş kapsamlı korona virüs denetimi gerçekleştirdi. Dolapdere’de vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı kontrol eden ekipler, otomobilleri de didik didik arandı. Ekipler ayrıca, mahallede bulunan işletmelere de girerek bu mekanları da tek tek denetledi. Denetimlerde, maske takmadığı görülen kişilere Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten ceza kesildi. GBT (Genel Bilgi Tarama) sorgusu yapılan bir kişinin aranması olduğu ortaya çıktı. Şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İlçedeki denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.
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