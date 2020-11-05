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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Dolandırıcılık şüphelisi parayı çekmek için geldiği bankada yakalandı - KOCAELİ

Dolandırıcılık şüphelisi parayı çekmek için geldiği bankada yakalandı - KOCAELİ

- Asayiş Şube dış mekan görüntüleri - Şüphelinin emniyetten çıkarılışı ve adliyeye götürülmesiDolandırıcılık şüphelisi parayı çekmek için geldiği bankada yakalandıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Başiskele ilçesinde, kendisini polis olarak tanıttığı kişiyi dolandırmaya çalışan şüpheli, hesabına yatan parayı almaya gittiği bankada gözaltına aldı.Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan E.Ö'nün ev telefonunu arayan D.G, kendisini polis olarak tanıttı.Şüpheli, FETÖ terör örgütünün ismini kullanarak E.Ö'nün, verdiği banka hesabına 165 bin lira yatırmasını sağladı.E.Ö'nün, parayı yatırdıktan sonra dolandırıldığını anlayıp durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.Paranın yatırıldığı hesaba bloke koyduran ekipler, D.G'yi para çekmek için gittiği İstanbul'daki banka şubesinde gözaltına aldı. Kocaeli 'ye getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Banka Hesabı Harekete Geç Terör Örgütü Polis Ekipleri Banka Şubesi 

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