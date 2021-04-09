Dolandırıcılık çetesine 3 ilde eş zamanlı operasyon

-Telefonla dolandırıcılıkta sivil jandarma görevlisinin canlandırması

-Şahısların evlerinde arama yapılması

-Sağlık kontrolleri

-Adliyeye sevk



( ADIYAMAN )-Altı ilde 27 kişiyi dolandıran çete üyeleri operasyon ile çökertildi ADIYAMAN



- Adıyaman merkezli 3 ilde jandarma tarafından eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 27 kişiyi dolandıran 6 kişilik dolandırıcılık çetesi çökertildi. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Besni İlçe Jandarma Komutanlığı tarafında yapılan sıkı takip ve planlı çalışmalar sonucunda dolandırıcılık çetesi çökertildi. Adıyaman, Van, Mersin, Ağrı, Giresun ve Mardin illeri ve ilçelerinde ikamet eden 27 vatandaşı “Terör Örgütüne T.C. Kimlik Numaranız veya adınız kullanılarak para aktarılmış, aktarılan paralar ile sizin paraların seri numarası kontrol edilecek” şeklinde beyanlarda bulunarak kandırmak ve korkutmak suretiyle, hesaplarında bulunan paraları kendi hesaplarına aktararak dolandırıcılık suçu işleyen çeteye operasyon düzenlendi.

A.G. liderliğinde H.G., C.B., U.K.B., Y.A. ve M.F.K. isimli şahıslar, 27 vatandaşı 67 bin TL dolandırdı. Örgüt lideri olan A.G. isimli şahıs dolandırıcılık esnasında suç üstü yakalandı. Bu operasyon ile 3 kişinin 25 bin TL dolandırılması engellendi. Şüpheli H.G. isimli şahsın hesabına 2018 yılından bu yana 295 bin TL para girişi olduğu tespit edildi. Adıyaman merkezli Şanlıurfa ve Mersin illerinde eş zamanlı olarak icra edilen operasyonda H.G., C.B., U.K.B., Y.A. ve M.F.K. isimli şüpheliler yakalandı. Üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet modem, 2 adet flash bellek, 13 adet cep telefonu, 10 adet sim kart ve 5 bin 280 TL para ele geçirildi. Yapılan operasyon sonucunda 27 adet faili meçhul olay aydınlatıldı. Olayın şüphelileri hakkında adli makamlarca yapılan işlemlerine müteakip 5 şüpheli şahıs tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



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