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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Dolandıracağı şahısları internetten bulan 28 suç kayıtlı şüpheli yakalandı

Dolandıracağı şahısları internetten bulan 28 suç kayıtlı şüpheli yakalandı

şüpheli adliyeye sevk

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

Polis Akalan Hırsız Cep Telefonu Dolandırıcılık 


- Elazığ’da dolandırdığı şahısları internetten bulan ve 28 suç kaydı olduğu ortaya çıkan şüpheli, polis tarafından yakalanıp adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ’da bir şahıs, bir internet alış-veriş sitesi üzerinden oluşturduğu sahte hesapla vatandaşların satışa çıkardığı 2. el cep telefonlarını almak bahanesiyle onlarla buluştu. Daha sonra bir bahaneyle ikameti olduğuna inandırdığı ve daha önceden belirlediği binaya giren şüpheli, satıcı dışarda beklerken binanın diğer kapıdan telefonla birlikte kaçarak dolandırıcılık olaylarını gerçekleştirdi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından şüphelinin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde farklı tarihlerde olmak üzere bahse konu dolandırıcılık yöntemiyle yaklaşık piyasa değerleri toplam 10 bin TL olan 5 adet cep telefonunu çalan şüphelinin, V.A. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli belirlenen ikametinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. 20’si hırsızlıktan olmak üzere toplam 28 suç kaydı olduğu belirlenen V.A., İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
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