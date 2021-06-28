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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Dokunsalar yıkılacak, mahalle halkı tedirgin

Dokunsalar yıkılacak, mahalle halkı tedirgin

Tokat'ta yıkılmak üzere olan tescili binanın havadan görüntüsü

Ahşap Ev Salar Güvenlik Önlemi Nadan Çökme 

-Dokunsalar yıkılacak gibi duran ahşap binadan detaylar
-Mahalle sakinleri ile röportaj

( TOKAT -ÖZEL) TOKAT

- Tokat’ta yıkılma tehlikesi olan tescilli iki katlı ahşap ev, mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Kabe-i Mescid Mahallesi Hacı Münirbey Caddesi üzerinde bulunan ahşap ev her an yıkılabilecek durumdaki görüntüsü ile görenleri korkutuyor. Tescilli olması nedeniyle yıkılamayan bina kaderine terk edilmiş durumda. Mahalle sakinleri ise binanın uçması halinde olası can ve mal kaybından endişe ediyor. Bir kısmı yıkılan binanın çevresinde ise belediye ekipleri tarafından bariyer konularak güvenlik önlemi alındı. Mahalle sakinlerinden Cemal Altın, çökmek üzere olan ahşap binanın çevreye tehlike saçtığını belirterek, “Bu binanın kurtarılacak bir durumu yok. Yetkililerden buna bir çözüm bulmalarını rica ediyoruz. Yaklaşık 3 yıldır bu şekilde duruyor. Güvenlik önlemi alındı ama yoldan geçenlere tehdit oluşturuyor” dedi.
Semih Bulut ise internet üzerinden ilgili makamlarla yazışma yapmalarına rağmen sonuç alamadıklarını belirterek, “Bu binayı bir tane ağaç direk tutuyor. Onun kayması sonucunda birisinin üzerine uçabilir. Tarihi eser deniliyor ama tarihi eserle hiçbir ilgisi kalmadı bu yapının. Bu cadde oldukça işlek, yetkililerin biran önce çözüm bulmasını istiyoruz” diye konuştu.

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