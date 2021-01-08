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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Dokuma makinesine önce montunu sonra kolunu kaptıran esnaf kurtarılamadı

Dokuma makinesine önce montunu sonra kolunu kaptıran esnaf kurtarılamadı

Olay yerinden farklı açılardan görüntü

Polis Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Sağlık ve polis ekiplerinden görüntü
-Olay yeri inceleme ve savcının incelemede bulunmasından görüntü
-Dokuma makinesindeki monttan görüntü

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’de dokuma atölyesinde çalıştığı sırada çalışan makineye önce montunu kaptıran işyeri sahibi daha sonra kolunu kaptırdı. Kolu koparak ağır yaralanan 31 yaşındaki esnaf, hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti. Olay, Merkezefendi ilçesi Akçeşme Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim Keskin (31), kendisine ait dokuma atölyesinde çalıştığı sırada montu makineye dolandı. Hızla çalışan makine Keskin’in montunu sardıktan sonra kolunu çekti. Makineden kolunu kurtarmaya çalışsa da başarılı olamayan Keskin’in yardım çığlıklarına çalışma arkadaşları koştu. Kolu kopan ve ağır yaralanan Keskin’i kanlar içerisinde yerde gören arkadaşlarından biri fenalaştı. Diğer vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye giderken yolda hayatını kaybetti Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Keskin’i ve kopan kolunu alarak Denizli Devlet Hastanesine doğru hızla hareket etti. Keskin’i kanlar içinde görerek fenalaşan çalışma arkadaşı ise bir başka ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerini yoğun müdahalesine rağmen ağır yaralanan ve çok kan kaybeden işyeri sahibi hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Savcısı bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (FP-MB-
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