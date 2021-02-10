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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Döküm fabrikasında patlama: 6 yaralı

Döküm fabrikasında patlama: 6 yaralı

- Patlamanın meydana geldiği fabrika

Fabrika Hastane Gesi Trol 

-- Jandarma ekipleri fabrikada inceleme
-- Kaymakam Arslan Yurt yetkililerden bilgi alması

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'in Gönen ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Döküm Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı. Gönen-Bandırma Karayolu Taştepe Mevkii'nde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir Döküm Fabrikası'nda sabah saatlerinde meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı. Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gönen Grup Amirliği İtfaiye ekiplerince müdahale edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken patlamanın etkisi ile vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Hakan A., Üzeyir Y., Aytekin D., Turgay D., Erkan Ö, ve Tuncay K. isimli şahıslar yangın mahallesine gelen çok sayıda 112 Acil Servis ambulansı ile Gönen ve Bandırma'daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındılar. Olayın ardından patlamanın olduğu fabrikayı ziyaret eden Gönen Kaymakamı Arslan Yurt yetkililerden bilgi aldı. (HEG-
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