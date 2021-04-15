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15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Döküm fabrikasında patlama: 2'si ağır 8 yaralı

Döküm fabrikasında patlama: 2'si ağır 8 yaralı

-Fabrika giriş detay

Polis Fabrika Hastane Trol 

--Ambulanslar detay
--İtfaiye detay
--detaylar

( KOCAELİ -2) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan Anadolu Döküm fabrikasında meydana gelen patlamada 2'si ağır 8 personel yaralandı. Patlama sonrasında çıkan yangın ise kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay, saat 15.45 sıralarında Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Bulvarında bulunan Anadolu Döküm Sanayi A.Ş.'ye ait fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, döküm fabrikasında kullanılan kazanın patlaması sonucu yangın çıktı. Patlama sonrasında yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Patlama sebebiyle çatıya sıçrayan alevlerle çıkan yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Patlamada yaralanan 8 işçi, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2 kişinin durumunun ağır olduğu ve durumu ağır olan işçilerden Mesut T.'nin ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yanık ünitesine sevk edilerek tedavi altına alındığı öğrenildi. Polis ekipleri, patlama hakkında inceleme başlattı.
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