Doktorun 'Bu hastalık erken öldürür' sözleri hayatını değiştirdi

-Sema Doğan’ın tırmanışı

-Yakın detay

-Bölgeden detay

-Dağdan detay

-Aktüel kamera

-Sema Doğan’ın yürüyüşü

--Doğa yürüyüşü detay

--Dağa tırmanma detay

--Kayalıklar detay

--Ekipmanları takması detay

--Hazırlanma detay



( ANTALYA -DRONE-ÖZEL)- Genç kadının, şans eseri öğrendiği hastalığı hayatını değiştirdi- Yanlış istenilen tahlil sonucu akromegali(büyüme hormonu fazlalığı) hastası olduğunu öğrendi- Hayallerinin peşinden gitmeye karar veren Doğan, dağcılık eğitimi aldı, en büyük hedefini ise Everest’e tırmanmak olarak belirledi ANTALYA



- Antalya’da yaşayan 36 yaşındaki Sema Doğan, 6 yıl önce kontrol amaçlı gittiği hastanede tıbbi sekreterin bilgisayarda yanlış bir tahlil istemesi sonucu akromegali (büyüme hormonu fazlalığı) hastası olduğunu öğrendi. Doktorun, “Bu hastalık erken öldürür” sözleri sonrası hayallerinin peşinden giden Doğan, dağcılık eğitimi aldı, en büyük hedefini ise Everest’e tırmanmak olarak belirledi. Hastalığını, yanlış istenen tahlille şans eseri öğrendi Konyaaltı ilçesinde yaşayan memur Sema Doğan, 6 yıl önce kontrol amaçlı bir hastaneye gitti. Bu sırada tıbbi sekreter doktorun istediği tahlillerden farklı olarak Doğan’a başka bir tahlil daha vermesini istedi. Tıbbi sekreterin bilgisayarda farkında olmadan istediği tahlilin sonucunda Sema Doğan, akromegali hastası olduğunu öğrendi. Yanlışlıkla istenen tahlil sonrası bir dizi daha test yapılan Doğan’ın vücudunda, growth (büyüme) hormonunun fazlalığı belirlendi. Tetkiklerde akromegali teşhisi net olarak konulan Doğan, vücudunun büyüme hormonu fazla salgıladığını öğrendi. Hayatını değiştirdi Hastalığının adını ilk kez duyan Doğan, doktoruna sorduğunda, ’Bu hastalık erken öldürür’ sözleriyle şok oldu. 6 yıldır tedavi sürecini devam ettiren vücudunda bu hastalıkla ilgili fiziksel bir değişiklik olmadı. Doktorunun sözlerinden etkilenen Doğan, hayatında değişiklik yapmaya karar verdi. Sema Doğan, kendini çocukluk hayali olan kaya tırmanışı noktasında geliştirmeye karar verdi. Antalya başta olmak üzere çeşitli kentlerdeki rotalarda tırmanış yapan Doğan, kamp çadırı kurarak doğada daha çok zaman geçiriyor. Nadir görülen hastalığını doğada unutan ve yaşama sıkı sıkıya bağlanan genç kadının en büyük hedefi ise Everest Dağı’na tırmanmak.Sema Doğan, Alanyalı olduğunu ama 3 yıldır Antalya’da yaşadığını söyledi.



Tahlil sonucu dönüm noktası oldu Hastaneye rutin kontrolleri için gittiği esnada sekreterin yanlışlıkla istediği bir test sonucu hastalığını öğrendiğini hatırlatan Doğan, “ Bir çok testin ardından akremogali hastası olduğumu öğrendim. Ama bu süreçte dönüm noktam şu oldu. Hastalığı ilk kez duymuştum ve doktora nasıl bir hastalık diye sordum. Doktor baba, “Bu hastalık erken öldürür” diye cevap verdi. O gün gerçekten çok üzüldüm ve dünyam başıma yıkıldı. Madem bu hastalık erken öldürüyorsa hayallerimi ertelememeye karar verdim. Yapmak istediklerimi yapmak için ayağa kalktım” diye konuşu. "Olumlu etkiledi" Daha sonra çocukluk hayali olan dağcılığı ertelememeye karar verdiğini dile getiren Doğan, “ Gezmeyi doğayı zaten çok seviyordum. Daha çok gezmeye başladım şehir şehir gezdim. Kamp yapmayı, dağcılığı tırmanışı ayrı bir seviyorum. Hastalığımın ardından daha fazla spor ve doğaya kendimi atmam beni olumlu etkiledi. Bana daha çok yaşam enerjisi verdi. Fiziksel olarak bir değişikliğim yok. Bu hastalığı anlayabilmek için fiziksel değişimlerin ortaya çıkması lazım ki tanı koyulabilsin. Benimki fiziksel değişim olmadan erken evrede tanı konuldu. Buda sekreterin bir tahlili yanlış istemesi sonucu ortaya çıktı” dedi.

"Hayali Everest" Hastalığını hiçbir zaman kafasına takmadığının altını çizen Sema Doğan, “ Yapmak istediğim çok şey var. Her dağcının hayali olduğu gibi bizimde Everest’e tırmanmak gibi bir hayalimiz var. Ama önce alt yapıyı hazırlamam gerekiyor. İnşallah o hayalimi de gerçekleştireceğim” dedi.





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