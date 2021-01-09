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09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Doktorlar işçinin koluna saplanan çelik teli çıkartabilmek için itfaiyeden yardım istedi

Doktorlar işçinin koluna saplanan çelik teli çıkartabilmek için itfaiyeden yardım istedi

İtfaiyenin müdahalesi

( SİVAS ) SİVAS

Ekince İş Kazası 


- Sivas’ta doktorlar işçinin koluna saplanan çelik teli çıkartabilmek için itfaiyeden yardım istedi. Edinilen biliye göre ilginç iş kazası Sivas şehir merkezi Uzuntepe Mahallesinde meydana geldi. Bir şantiyede çalışan 22 yaşındaki E.K. isimli işçinin koluna burguyu çekil tel saplandı. Kazazede Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorlar işçinin kolunu delip geçen çelik tel parçalarını çıkartmakta güçlük çekince itfaiyeden yardım istedi. Hastane aciline giden Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, özel donanımlar kullanarak telleri kesmeyi başardı. Genç işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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