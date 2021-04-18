Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Doktordan uygulama yapan polislere çay ve kek ikramı

Doktordan uygulama yapan polislere çay ve kek ikramı

Polislerin uygulama görüntüsü

Polis Hafta Sonu Memur Polis Ekipleri 

-Elinde termos ve kek poşetiyle gelen doktor
-Doktorun çayları doldurması
-Doktorun polisleri bir bir gezmesi
-Detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da görev yapan doktor evinin önündeki kavşakta uygulama yapan polis memurlarına çay ve kek ikramında bulundu. Aksaray'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kent genelindeki kavşaklarda geniş çaplı uygulamalar yapılıyor. Uygulama noktalarında bekleyen polis ekipleri tüm araç ve yayaları durdurarak sorgulama yaparken, Nevşehir Caddesi üzerinde bir apartmanda oturan doktor polis memurlarını görünce çay ve kek pişirip polis memurlarına ikramda bulundu. Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Doktor Cengizhan Kılıçaslan elindeki termos ve kek poşetiyle tüm polis memurlarına giderek kendi elleriyle çaylarını doldurdu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement