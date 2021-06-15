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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Doktora tabancayla saldıran şahıs tutuklandı

Doktora tabancayla saldıran şahıs tutuklandı

- Şahsın mahkemeden çıkarılması

Akalan Saldırı Trol 

-- Detaylar

( KAYSERİ ) - KAYSERİ

- Kayseri'nin Develi ilçesinde Devlet Hastanesi'nde görevli Nöroloji doktorunu tabancayla yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İlçeye bağlı Camicedit Mahallesi Tren Caddesi üzerinde dün meydana gelen olayda İlçe Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Erdal Kurt, iş çıkışı M.G.'nin (37) tabancalı saldırısına uğradı. Doktor Erdal Kurt yaralanırken, şüpheli M.G. olayın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam eden Doktor Kurt'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan emniyetteki işlemleri tamamlanan M.G., sağlık kontrolünden geçirilerek mahkemeye sevk edildi. M.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. (TB-
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