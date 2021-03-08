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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Doktora şiddette pizzalı özür

Doktora şiddette pizzalı özür

1.HASTANEYE GELİŞ

Acil Servis Hastane Kadın Doktor Uttu Sağlık Çalışanları 

-2.3.PİZZA DAĞITIMI
-4.PİZZA DAĞITIMI VE SAĞLIKÇILARDAN ÖZÜR DİLEMSİ

( GAZİANTEP ) -- Şikayetinden vazgeçen kadın doktordan pizza dağıtarak özür diledi GAZİANTEP

- Gaziantep'te hastası tarafından şiddet uygulanan bayan doktor A.O ile, erkek hasta B.K, doktorun şikayetinin ardından araya giren arabulucalar tarafından uzlaştırıldı. Erkek hasta B.K, tehdit ettiği doktora ve İslahiye Devlet Hastanesi'nde çalışan sağlık çalışanlarına pizza dağıtarak, doktordan özür diledi. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görev yapan bayan doktor A.O, bir süre önce muayene konusunda hasta B.A ile tartıştı. Doktor A.O., Cumuhriyet savclığına dilekçe vererek, hasta B.K.'dan şikayetçi olması üzerine ise İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın hemen ardından ise dosya İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Uzlaştırmacı Firket Dağlı, taraflarla irtibarete geçerek, anlaşmaları konusunda yoğun çaba harcadı. Hastane doktoru A.O., hastasının kendisinden ve sağlık çalışanlardından pizza dağıtarak özür dilemesi halinde şikayetinden vazgeçeceğini söylemesi üzerine ise sergilediği yanlış tutumun farkında olduğunu belirten B.A isimli hasta ise doktorun talebini kabul ettiğini ve hem sözlü olarak özür dileyeceğini hem de pizza dağıtacağı sözünü verdi. Uzlaşmanın sağlanmasının ardından doktor A.O., şikayetinden vazgeçerken, yargılanmaktan kurtulan hasta B.K. ise verdiği sözü tuttu. Elindeki pizza paketleri ile birlikte olayın yaşandığı hastanenin acil servisine giden B.K., doktor A.O ve tüm sağlık çalışanlarından özür dileyerek, pizza dağıttı.
(B.Ş.)
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