-Doktora saldırdıktan sonra ev hapsine çarptırılan şahsın kararına savcılık itiraz etti



- Rize kadın doktora saldıran şahsa ev hapsi verilmesine Cumhuriyet Savcılığı itiraz ederek olayı bir üst mahkemeye taşıdı. Rize Devlet Hastanesi’nde Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Meltem Puşuroğlu'nun odasına randevu alarak girdiği sırada orakla saldırdığı gerekçesiyle Rize Sulh Ceza Mahkesine çıkartılan Ali Sırrı K. (42) isimli şahıs, ev hapsine karar verilmişti. Savcılık sanığın tutuklu yargılanması için karara itiraz ederek davayı bir üst mahkeme olan Trabzon Sulh Ceza Mahkemesi’ne taşıdı. Olayın geçmişi Olay Rize Devlet Hastanesi'nde bugün saat 11.00 sularında meydana gelmişti. Ali Sırrı K. (42) isimli şahıs, hastanenin Psikiyatri Bölümünde görev yapan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Meltem Puşuroğlu'nun odasına randevu sırası gelince hasta gibi içeri girerek, yanında çanta içerisine saklayarak getirdiği ot kesmeye yarayan orak ile Puşuroğlu'na saldırmış ve odadan çıkarak kaçmaya çalışmıştı. Saldırgan hastanenin güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edilmiş, saldırıya uğrayan Uzman Doktor ise aynı hastanenin acil servisinde tedavi altına alınmıştı. Rize İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye çıkartılırken, savcılıktaki sorgusunda "Nasıl olduğunu anlamadım, bir anlık sinirle yaptım, pişmanım" dediği öğrenilen Ali Sırrı K. isimli şahıs psikolojik sorunları olduğu öğrenilirken, tutuksuz yargılanmak üzere çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılarak, ilk duruşmasına kadar ev hapsinde tutulmasına karar verilmişti. Öte yandan baldırından ve dizinden yara alan Doktor Meltem Puşuroğlu'nun sağlık durumunun ise ciddi olmadığı ve hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. (HFD-



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