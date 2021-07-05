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Doktor tavsiyesi ile başladı, ürünleri marka oldu
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5 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Doktor tavsiyesi ile başladı, ürünleri marka oldu

Doktor tavsiyesi ile başladı, ürünleri marka oldu

Ahmet Kaptan'ın hamak örmesi.

Güzergah Asad Salar Tatİl 

-Müşterilerin hamakları incelemesi.
-Ahmet Kaptan'ın açıklaması.
-Detaylar.

( KÜTAHYA -ÖZEL)- Kütahyalı Ahmet Kaptan, tatilcilerin vazgeçilmezi hamakçılığı 21 yıldır aynı yerde sürdürüyor KÜTAHYA

- Kütahya'da bir vatandaşın doktor tavsiyesi ile başladığı hamakçılık mesleğinde ürünleri marka oldu.61 yaşındaki Ahmet Kaptan, tatilcilerin vazgeçilmezi olan hamakçılık mesleğine 21 yıl önce Kütahya-Eskişehir Karayolu üzerinde aracı içerisinde başladığını dile getirdi. Kaptan, bir rahatsızlığı sebebiyle doktora gittiğini ve hekimin kendisinin mutlaka bir işle meşgul olmasını istedi. Kaptan, bunun üzerine özellikle İstanbul-Antalya güzergahı da olan bölgeye aracının içinde tezgah açıp hamak örmeye ve ördüğü hamakları satmaya başladı.
Ördüğü hamakların marka haline geldiğini belirten Kaptan, "İş olsa da olmasa da ben buradayım. Sağlam hamağın sırrı ipinde değil, sağlam örgüdedir. Bu nedenden, vatandaşlar piyasadaki naylon hamakların ucuz olduğu için benim hamakları pahalı bulsalar da benim hamaklarım 8-10 senelik hatta evladiyelik. Kendime has düğümle ördüğüm hamaklar marka oldu" dedi.
Kaptan, hamak fiyatlarının 50 TL'den başlayıp 400 TL arasında değiştiğini sözlerine ekledi.
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