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Doktor Kaan Erol cinayetinde mütaala açıklandı
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13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Doktor Kaan Erol cinayetinde mütaala açıklandı

Doktor Kaan Erol cinayetinde mütaala açıklandı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

Savcı Müebbet Hapis Tutuklu Sanık Avcılık Cinayet 


Sarıyer Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde görevli meslektaşı Doktor Kaan Erol’u bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Yavuz Sümter'in yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.
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