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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Doğuştan işitme engeli genç kadın 'İş başı Eğitim Programı'yla meslek sahibi oldu

Doğuştan işitme engeli genç kadın 'İş başı Eğitim Programı'yla meslek sahibi oldu

Aktürk detaylar

Türk İş Genç Kadın Doğuş 

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( ANKARA ) ANKARA

- Aksaray’da yaşayan doğuştan İşitme engelli 23 yaşındaki Reyhan Aktürk, İşbaşı Eğitim Programına dahil edilerek meslek sahibi oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aksaray Çalışma ve İş Kurumuna başvuruda bulunan Reyhan Aktürk İş ve Meslek Danışmanı aracılığıyla İşbaşı Eğitim Programı hakkında bilgi sahibi oldu. Reyhan Aktürk İşbaşı Eğitim Programı'na dahil edilerek işi işbaşında öğrendi. İŞKUR ile meslek hayatına adım atan Reyhan Aktürk, bir süre sonra çalıştığı firmada istihdam edildi. Aktürk, İŞKUR aracılığıyla istihdam edildiği firmada Dokuma Konfeksiyon Makineci mesleğinde çalışmaya devam ediyor. Aktürk, hem meslek edindiği için hem de çalışmaya başladığı için çok mutlu olduğunu bir meslek sahibi olmanın ve çalışmanın çok güzel olduğunu söyledi.

Aktürk; "Engeller aşmak içindir. Hayaller engelsizdir dedi.

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