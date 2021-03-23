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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Doğunun incisi Çıldır Gölünde Atlı Kızakla türkü keyfi

Doğunun incisi Çıldır Gölünde Atlı Kızakla türkü keyfi

-Atlı kızak ile yapılan drift görüntüsü

Hava Sıcaklığı İsaf Yabancı Turist Balık Avı 

--Atlı kızakçı Kurtuluş Kılıç, misafirlerini atlı kızakla gezdirirken söylediği türkü anları

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Kış turizminin cazibe merkezi Çıldır Gölü üzerinde atlı kızak keyfi devam ediyor. Doğu Anadolu'nun bakir doğasını ve tarihi yerlerini görmek isteyenler özellikle kış döneminde karın da etkisiyle daha bir güzel olan bölgeye akın ediyor. Yerli ve yabancı turistler için bölgedeki en etkileyici noktaların başında gelen Çıldır Gölü hava sıcaklığının eksi 10-15 derecelere kadar düşmesiyle yüzeyi tamamen donuyor. Hem gün aydınlandığında hem de gün batımında doyumsuz manzaraların oluştuğu göl son yılların gözde kış turu rotası durumunda. Ziyaretçiler buz üstünde gezmenin, atlı kızaklara binmenin keyfini yaşarken Eskimo usulü balık avlamanın da tadını çıkartıyor. Atlı kızağa binmek için gelen yerli ve yabancı turistlere heyecan ve keyif dolu anlar yaşatan atlı kızak sahiplerinden Kurtuluş Kılıç, bir yandan misafirlerini atlı kızakla gezdirirken bir yandan da söylediği türkülerle onlara değişik bir tur keyfi yaşatıyor. Turistlerin, Çıldır gölünü tercih edilmesinin en büyük sebebinin sakin olması ve geçmişten kalan kalıntıları yaşayabiliyor olması olduğunu söyleyen Kılıç, ’’Burada yaşayan gençler genelde balıkçılıkla uğraşarak, ekmeğini buz altında tutuğu balıklardan ve burayı ziyaret eden turistleri atlı kızaklarla gezdirerek kazanıyor. Burayı tercih etmelerinin en büyük sebebi sakin olması ve geçmişten kalan birçok kalıntının olması? Eskimo usulü balık avı, atlı kızaklarla donan göl üzerinde seyahat etmek tercih nedenlerinden. Bu bizim için gelir kapısı olurken seyahat edenler için zevkli bir eğlenceye dönüşüyor.’’ Kılıç, ’’Çıldır Gölü Doğunun incisi ve doğanın bize sunmuş olduğu sakin bir yer. Çıldır Gölü’nün yazı ayrı güzel kışı ayrı güzel. Çıldır gölü heyecanlı anların yaşandığı bir yer. Şu an düşünsenize 10 metre derinlikteki suyun üzerinde buzda atlı kızaklarla geziyorsunuz. Hiçbir şekilde batma yok ve buzun kırılma riski yok. Doğanın bize sunmuş olduğu bir yer. Dört mevsim rengarenk ve etkinliklerin bol olduğu sakin bir ortam. Şehir gürültüsünden uzak kafa dinlenebilecek bir yer burası’’ şeklinde konuştu.

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