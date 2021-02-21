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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Doğunun Çukur Ovası sessizliğe büründü

Doğunun Çukur Ovası sessizliğe büründü

KENTİN FARKLI NOKTALARINDAN DETAY

Polis Polis Ekipleri Trol 

-POLİS EKİPLERİNİN DENETİM YAPMASI DETAY

( IĞDIR -ÖZEL) IĞDIR

- Sokağa çıkma kısıtlamasında Türkiye genelinde olduğu gibi kayısı diyarı Iğdır’da da cadde ve sokaklar boş kaldı.Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında "Doğunun Çukurovası" olarak bilinen Iğdır’da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görülen şehir merkezinde sadece polis ekipleri ve sokağa çıkma izni bulunan vatandaşların dışarıda olduğu görüldü.
Sessizliğe bürünen kentte cadde ve sokaklarda görev alan polis ekipleri, araç ve yayaları durdurarak kontrol yaptı.
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