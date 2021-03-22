Doğumdan 1 hafta sonra ameliyat kıyafetiyle sokakta bulundu

-Genç kadının polis tarafından götürülmesi

-Polis otosuna bindirilmesi

-Genel ve detay görüntü



( ADANA )- Adana’da 15 yaşında başlık parasıyla evlendirilen bir kadın, 5. çocuğunu doğurduktan sonra ameliyathane kıyafetiyle sokakta kalırken belediye ekipleri tarafından bulundu- Genç kadın bir süre önce resmi nikahı olmayan eşinden ayrıldığını ve ondan sürekli şiddet gördüğünü öne sürdü ADANA



- Adana’da 15 yaşında başlık parasıyla evlendirilen bir kadın, 5. çocuğunu doğurduktan sonra ameliyathane kıyafetiyle sokakta bulundu. Belediye ekipleri tarafından bulunan kadının, 1 haftadır bu şekilde sokaklarda kaldığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Seyhan Belediyesi ekipleri Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde üzerinde ameliyathane kıyafeti olan bir kadının yattığını fark etti. Bunun üzerine ekipleri olayı hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Belediye görevlileri, bir taraftan da kadın ile konuşmaya çalıştı. Kadın, yeni doğum yaptığını bebeğine el koyduklarını kendisinin de hastaneden çıktığını, kalacak yeri olmadığı için bir haftadır burada yattığını söyledi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadını kontrol edip herhangi bir sağlık problemi olmadığını belirleyince polis, genç kadını alıp götürdü. “15 yaşında başlık parasıyla evlendirildi” İsminin Kader K. (25) olduğu öğrenilen genç kadının ifadesinde, 15 yaşında ailesinin kendisini başlık parası karşılığı evlendirdiğini bu evlilikten 3’ü kız 4 çocuğu dünyaya geldiğini, ancak eşinin kendisini sürekli dövdüğü için doğuştan olan zeka geriliğinin arttığını, bu nedenle 1 yıl önce kocasının kendisini bıraktığını annesinin evine döndüğünü, yaklaşık 10 ay önce de kaybolduğunu anlattığı öğrenildi. Kaybolduğu sırada hamile kalınca ailesinin kendisini istemediğini, hamile olduğu dönemlerde çoğu zaman sokaklarda kaldığı öğrenilen kadının Adana Şehir Hastanesi'nde dünyaya getirdiğini kız çocuğuna bakamayacağı için bebeğin devlet korumasına alındığı, hastaneden taburcu olduktan sonra ailesine gitmeyip sokaklarda kalmaya karar verdiğini söylediği öğrenildi. Genç kadın, polis tarafından ailesine teslim edilirken, bebeğe Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin alarak sevgi evlerine yerleştirildiği öğrenildi.



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