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11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Doğum günü pastasındaki mumu söndürmeyi unuttular, yanan evden canlarını zor kurtardılar

Doğum günü pastasındaki mumu söndürmeyi unuttular, yanan evden canlarını zor kurtardılar

Yanan evden görüntü

Kutlay Doğum Günü Polis Ekipleri Grup Genç Yangına Müdahale 

-Binadan görüntü
-polis, 112 ve itfaiye ekiplerinden görüntü
-Dumandan etkilenenlerden görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir evde doğum günü kutlayan gençler, mumu söndürmeden pastayı kaldırdı. Yanan mumun düşmesi sonucu halının tutuşmasıyla çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi. Olay, Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi Batıkent Sitesi B-20 Blok 7. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir grup genç, doğum günü kutlamak için toplandı. Gençler, mumu söndürdüklerini düşünerek pastayı kaldırdı. Pastadan düşen mum, halıyı tutuşturdu. Alevlerin yükseldiği evde gençler, canlarını zor kurtararak evden çıkmayı başardı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında dumandan etkilenen 6 kişiye ambulansta müdahale edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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