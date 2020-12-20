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20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Doğum günü partisi düzenleyen eğlence merkezine polis baskını

Doğum günü partisi düzenleyen eğlence merkezine polis baskını

Polis baskını

Doğum Günü Partisi Eğlence Merkezi Harekete Geç Polis Baskını Polis Ekipleri 

-Eğlenen şahıslar
-Detay

( İSTANBUL )- Eğlence mekanı mühürlendi, 52 toplam 165 bin 360 TL idari para cezası kesildi İSTANBUL

- Büyükçekmece’de doğum günü partisi düzenleyen eğlence merkezine baskın düzenleyen polis ekipleri, 52 şahsa toplam 165 bin 360 TL idari para cezası kesti. Zabıta ekipleri de mekanı mühürleyerek faaliyetlerine son verdi. Polis baskını ise kameraya yansıdı.Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün ilçeye bağlı Kumburgaz Mahallesi'nde bulunan bir eğlence merkezinde ‘doğum günü’ eğlencesi düzenlendiği ve içeride bulunan kişilerin sosyal mesafe kurallarına uymadıkları yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, mekana operasyon düzenledi.
Operasyonda, 52 şahsa Umumu Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereği 3 bin 180 TL’den olmak üzere toplam 165 bin 360 TL idari para cezası uygulandı. İş yerinde bulunan 10 şişe alkol ve nargile tütünü ele geçirildi. Bahse konu mekan yetkilileri Ferhat T. ve Abdullah S. ile iş yerindeki eğlence organizasyonunu düzenleyen yabancı uyruklu Safa El Q. hakkında polis ekipleri tarafından tutanak tutuldu. Zabıta ekipleri de mekanı mühürlenerek faaliyetlerine son verdi.
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