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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Doğum günü kutlamasında başından vurulan savcı yaşam mücadelesini kaybetti

Doğum günü kutlamasında başından vurulan savcı yaşam mücadelesini kaybetti

SAVCININ CENAZESİNİN HASTANEDEN ADLİ TIP KURUMUNA SEVKİ

İlk Müdahale Hastane Yaşam Mücadelesi Doğum Günü Basın Açıklaması 

-SAVCININ FOTOĞRAFI

( YOZGAT ) YOZGAT

- Yozgat’ta doğum günü kutlaması esnasında başından vurulan Sorgun Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Sorgun ilçesi Cumhuriyet Savcısı 28 yaşındaki Özlem Salkım, 24 Mart tarihinde doğum günü kutlaması esnasında silahla başından vurularak ağır yaralanmıştı. Sorgun ilçe hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Savcı Salkım, Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. 3 gündür yoğun bakım servisinde hayat mücadelesini sürdüren Salkım’ın akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Savcı Salkım'ın cenazesinin Yozgat Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olay sonrası Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı basın açıklamasında olayın kazara yaşandığını ileri sürmüştü.
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