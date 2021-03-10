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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Doğum günü annesinin öldüğü gün oldu

Doğum günü annesinin öldüğü gün oldu

ARŞİV-

İlk Müdahale Doğum Günü Sağlık Ekipleri Genç Kadın Hamile Kadın 

-Kadının düştüğü yer
-Kadının düştüğü dam
-Silktiği kilim
-Genel ve detay görüntü
-Kadının fotoğrafı

( ADANA )- Adana’da oturdukları iki katlı evin damında kilim silkelerken düşüp ağır yaralanan 9 aylık hamile kadın hastanede hayatını kaybetti- Hamile kadının sezaryen ile dünyaya gelen kız bebeği hayata tutundu ADANA

- Adana’da oturdukları iki katlı evin damında kilim silkelerken düşerek hayatını kaybeden 9 aylık hamile kadının sezaryen ile dünyaya gelen kız bebeği hayata tutundu. Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi 1886 Sokaktaki evde meydana geldi. 9 aylık hamile 1 çocuk annesi Hasne Hammadi (20) oturdukları 2 katlı evin damından kilim silkelemeye başladı.
Bu sırada dengesini kaybeden genç kadın damdan aşağı düşerek ağır yaralandı. Kadının düştüğünü gören komşuları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipleri genç kadını Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Kadına ilk müdahale yapılırken, hayati tehlikesi olduğu için yoğun bakıma alındı. Genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen akşamüzeri hayatını kaybetti. Kız bebek ise annenin hayati riski olduğu için sezaryen ile alınarak hayata tutundu. Henüz ismi konulmayan bebeğin doğum günü annesinin ölüm günü oldu.
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