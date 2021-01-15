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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Doğuda kar, batıda güneş

Doğuda kar, batıda güneş

Sahilde yürüyenler

Hastalık Aşırı Yağış Allah Güneşli Hava Güneşli 

-Denizden detaylar
-Çocuklardan detaylar
-Oyuncaklara binip sahilde aileleriyle ilerleyen çocuklardan ayrıntılar
-Vatandaştan röp.

( TEKİRDAĞ -ÖZEL)- Yağışlı günlerden sonra Tekirdağlılar güneşin tadını çıkardı TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’da etkili olan yağışın ardından güneş yüzünü gösterdi. Doğuda birçok il kar altında iken, Tekirdağlı vatandaşlar kışın ortasında güneşli havanın tadını çıkardı.Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tehlikeli diye bilinen turuncu kodla uyardığı Tekirdağ’da etkili olan yağışların ardından güneş yüzünü gösterdi. Yağışlar nedeniyle dışarı çıkmak istemeyen vatandaşlar, güneşi görünce dışarıya çıkıp deniz eşliğinde güzel havanın tadını çıkardı. Doğu da birçok ilde kar etkili olurken, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesi sahiline inen vatandaşlar, güneşli havada çocuklarıyla yürüyüş yapmanın keyfini yaşadı.“Kış ortasında yazı yaşıyoruz”Yağışlı günlerden sonra güneşin yüzünü gören vatandaşlar, “Tekirdağ kaç gündür aşırı yağışlıydı. Güneşi görünce dışarıya çıkıp havanın tadını çıkarmak istedik. Sosyal mesafe ve maske kuralları çerçevesinde kurallara riayet ederek yürüyüş yapıyoruz. Çok güzel bir gün Kış ortasında Yazı yaşıyoruz. Birde bu bizim Tekirdağ’ımızın güzelliği. Bu hastalıklardan dolayı bu güzelliği pek yaşayamıyoruz ama bu sıkıntılardan inşallah kurtulacağız. Karton bardakta çayımızı içiyoruz. Cumartesi-Pazar yasaklı olduğu için güneşin keyfini çıkarıyoruz. Enerji depoluyoruz diyebilirim. Yağmurun yağması bir yandan iyi oldu barajlarımız susuz kalmıştı. Yani yağış barajlarımıza yaradı. Allah daha çok versin” dedi.

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