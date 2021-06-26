Doğubayazıt’ta etkili olan fırtına zor anlar yaşattı

-Fırtınada ilerlemekte güçlük çeken araçlar -detayalar
( AĞRI ) AĞRI
- Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bir anda etkili olan fırtına nedeniyle göz gözü görmedi. Doğubayazıt ilçesinde güneşli havanın ardından bir anda ilçede etkili olan fırtına nedeniyle göz gözü görmedi. İshak Paşa Sarayı’nı ziyaret etmeye gelen vatandaşlar fırtına nedeniyle zor anlar yaşarken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
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