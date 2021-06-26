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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Doğubayazıt’ta etkili olan fırtına zor anlar yaşattı

Doğubayazıt’ta etkili olan fırtına zor anlar yaşattı

Fırtınadan görüntüler

Nadan Güneşli Hava Güneşli 

-Fırtınada ilerlemekte güçlük çeken araçlar
-detayalar

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bir anda etkili olan fırtına nedeniyle göz gözü görmedi. Doğubayazıt ilçesinde güneşli havanın ardından bir anda ilçede etkili olan fırtına nedeniyle göz gözü görmedi. İshak Paşa Sarayı’nı ziyaret etmeye gelen vatandaşlar fırtına nedeniyle zor anlar yaşarken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
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