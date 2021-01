Doğu’yu Keşfet filmi ödüle layık görüldü

- Serhat Kalkınma Ajansı’nın (SERKA), Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı’nın tanıtımı için yaptırdığı “Doğu’yu Keşfet” tanıtım filmi Karadağ’da düzenlenen Uluslararası Turizm Filmleri Festivali ‘Stars Of Wild Beauty’den Bölge Kategorisi’nde “En İyi Film Ödülü”nü aldı.Serhat Kalkınma Ajansı’nın (SERKA) TRA2 Bölgesi’ni oluşturan Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı illerinin tanıtımı için yaptırdığı “Doğu’yu Keşfet” filmi Karadağ’dan (Montenegro) “En İyi Film Ödülü”yle döndü. 25-30 Aralık 2020 tarihlerinde Karadağ’da düzenlenen Uluslararası Turizm Filmleri Festivali-Stars Of Wild Beauty yarışmasında onlarca ülkeden yaklaşık 100 film yarıştı.Imagine Production, Serhat Kalkınma Ajansı’nın bölge illerinin tanıtımı için yaptırdığı “Doğu’yu Keşfet” (Discover The East) filmi ile yarışmaya başvurdu. Güçlü Gülan’ın yönetmenliği yaptığı “Doğuyu Keşfet” filmi Bölge Kategorisi’nde En İyi Film Ödülü’ne layık görüldü.

SERKA tarafından Imagine Production’a yaptırılan “Doğu’yu Keşfet” tanıtım filmi Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı’da çekildi. Dört mevsim çekilen filmde, bölgenin tarihi, turistik ve kültürel değerleri tanıtılıyor.



