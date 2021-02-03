Doğu Karadeniz’in radar üsleri ile hava trafiği ve hava durumundaki değişiklikler önceden tespit ediliyor

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( TRABZON - DRONE)- Trabzon'un Akçaabat ilçesine hakim yüksek iki farklı tepede kurulu radar üsleri ile hem uçaklar için hava trafiği hem de bölge için hava durumu takip ediliyor TRABZON



- Trabzon’un Akçaabat ilçesinde birbirine yakın tepelerde kurulan radar üsleri ile Doğu Karadeniz’in hava trafiği dijital ortamda sağlanırken, hava durumundaki değişiklik ise önceden tespit ediliyor. Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı Mersin mahallesinde hakim bir tepeye kurulan radar istasyonuyla Trabzon Havalimanı 1957 yılından bu yana kullandığı manuel sistemden dijital sisteme geçti. Bu sistem ile Trabzon Havalimanı'nın sorumluluk sahasındaki uçuşlar, radar merkezi ile dijital ortamda çok daha hızlı ve güvenli şekilde yönlendiriliyor. İzmir, İstanbul, Ankara, Antalya, Dalaman ve Bodrum'daki merkezlerin ardından 7. radar merkezi 2013 yılında Trabzon’da devreye girerken, helikopter pistinin de yer aldığı radar istasyonu, uluslararası standartlara göre inşa edildi. Yaklaşık 200 mil yarıçapındaki bütün uçakları görme yeteneğine sahip 2013 yılına kadar Trabzon Havalimanı'nda manuel yöntemlerle hizmet verilirken, kontrolörler pilotlara pozisyonlarını sorarak, onların bildirdiği pozisyonlara ve kendi görüş alanındaki uçakların pozisyonlarına göre uçakları yönetiyordu. Alçalma, tırmanma talimatları ise uçakların kaptanları tarafından verilen bilgilere ve talimatlara göre yapılıyordu. Uçakların yaklaşması, indirilip kaldırılması bu şekilde sağlanırken, uçaklar 2013 yılında itibaren yeni kurulan radar sistemi sayesinde Trabzon'da daha güvenli iniş kalkış yapabiliyor. Mersin mahallesindeki tepeye kurulan radar istasyonu, yaklaşma sisteminin bir parçası oluyor. Bu radar, Trabzon Havalimanı'na gelen, Trabzon'dan kalkan ve hava sahasını kullanan uçaklarla ilgili aldığı görüntüleri Trabzon Havalimanına aktarıyor. Trabzon Havalimanı da ekrandan uçağın konumunu takip edip uçağı yönlendiriyor. Uluslararası standartlara göre inşa edilen radar sistemi, yaklaşık 200 mil yarıçapındaki bütün uçakları görme yeteneğine sahip. Radar üssünde 200 kilometrelik alanda meteorolojik veriler takip ediliyor Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı Mersin mahallesi tepesinde kurulan Radar Üssü de 2012 yılının son aylarından devreye girdi. 571 rakımlı Mersin Tepesi’nde yaklaşık 6 milyon TL’ye mal olan radar üssü ile Ordu-Sarp arasını kapsayacak 200 kilometrelik alanda meteorolojik veriler takip ediliyor. Bölgede özellikle ani yaşanan sel baskınları, şiddetli yağışlar lokal olarak 2 saat öncesinden tahmin edilip yetkililer uyarılıyor. Radar üssü lokal yağışlarda, nokta tespitinde önemli veriler verirken, radar üssü İzmir ve Samsun’dan sonra Türkiye’de faaliyet gösteren 3. büyük radar üssü olarak hizmet vermeye başlamıştı. Ordu-Sarp arasındaki sahildeki 200 kilometrelik alanda kapsama alanına giren hava kütlelerinin izlenebileceği sistem ile bölgede ani sellere karşı en az 2 saat önceden bilgi elde edilebiliyor. Bulutun yönü, güzergahı ve ne kadar yağış bırakacağı artık lokal olarak tespit edilirken, özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi için ekonomik ve can kayıplarına yol açan sel felaketleri en az 2 saat öncesinden öğrenilerek gerekli uyarıların yapılması mümkün oluyor. (OK-ÖS-Y)



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