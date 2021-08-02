Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz’e Muş’tan yem sevkiyatı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz’e Muş’tan yem sevkiyatı

Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz’e Muş’tan yem sevkiyatı

Fabrikadan detay

Fabrika Gesi Mısır Hayvan Sel 

- Üretilen yemlerin makineden torbalara doldurulması
- Bant üzerindeki torbalardan detay
- Yemlerin taşınması
- Yemlerin torbalanması
- Sahadaki arpa ve buğdaydan detay
- Arpa ve buğdayın selektörden geçirilmesi
- Genel detaylar
- İşletme Sahibi Salih Dalkaya Röp.

( MUŞ ) - MUŞ

- Muş’ta 20 yıldır hayvanlar için yem üretimi yapan işletme; Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz bölgesine 12 çeşit yem sevkiyatı yapıyor. Merkeze bağlı Karaağaç beldesi yakınında 40 kişinin çalıştığı tohumluk buğday, arpa ve mısır fabrikasında saatte 20 ton ürün işleniyor. Üretimle ilgili bilgi veren İşletme Yönetim Kurulu Başkanı Salih Dalkaya, hasat zamanıyla birlikte çiftçilerden buğday, arpa, mısır gibi ürünleri alarak değerlendirdiklerini söyledi.

Ülkenin birçok noktasına sevkiyat yaptıklarını kaydeden Dalkaya, “Buradan Varto, Hınıs, Erzurum, Kars, Bayburt, Gümüşhane, Amasya, Sivas, Erzincan, Tatvan, Van, Erciş, Batman illerine yem gönderiyoruz. Muş’ta da çiftçilerimize, besicilerimize sıcak yem satışımız var. 12 çeşit ham madde karışımıyla çeşit çeşit yemler yapıyoruz. Kuzu, buzağı, sığır, koyun, dana ve büyütme yemi gibi çeşit çeşit yemlerimiz var. Burada 40 kişiye istihdam sağlıyoruz” dedi.
(UU-MSA-Y)
İlgili Foto Galeriler
Mısır'da Yeni Mumyalar BulunduMısır'da Yeni Mumyalar Bulundu
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Mısır'da 3 Bin 300 Yıllık Heykeller BulunduMısır'da 3 Bin 300 Yıllık Heykeller Bulundu
Mısır'da II. Ramsese Ait Olduğu Tahmin Edilen Bir Heykel BulunduMısır'da II. Ramsese Ait Olduğu Tahmin Edilen Bir Heykel Bulundu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı