Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Doğu Ekspresi yolcularına sazlı sözlü karşılama
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Doğu Ekspresi yolcularına sazlı sözlü karşılama

Doğu Ekspresi yolcularına sazlı sözlü karşılama

Trenin gara gelişi genel ve detaylar

Aşı Allah Sazlı Sözlü Gara 

-Aşıkların yolcuları karşılaması detaylar
-Yolcunun konuşması
-Aşıklar ve yolculardan detaylar
-Otel Genel Müdürü Erdal Okulmuş'un konuşması
-Detaylar

( KARS ) KARS

- Ankara’dan hareket eden Doğu Ekspresi yolcuları Kars’ta sazlı sözlü karşılandı. Trenden inen yolcular ise aşıkların türkülerine eşlik ederek mutluluklarını ifade etti.
Yaklaşık 1,5 yıl önce korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla seferleri durdurulan Doğu Ekspresi’nin seferlerinin yeniden başlaması Kars’ta sevinçle karşılandı. Dün Ankara’dan hareket eden Doğu Ekspresi bugün akşam Kars’a geldi. Doğu Ekspresi yolcularını Karslı STK’lar, turizm otelleri yöneticileri ve aşıklar karşılarken, trenden inen yolcular ise aşıkların türkülerine eşlik etti.Doğu Ekspresi’nin yeniden seferlerine başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Otel Genel Müdürü Erdal Okulmuş, “Bildiğiniz gibi 1,5 yıldır Doğu Ekspresi Kars’a gelmedi pandemiden dolayı, şuanda onun verdiği mutluluğu hep birlikte yaşıyoruz. İnşallah şehrimize hayırlı olur. İşletmelerimize faydalı olur” dedi.
Kars Tren Garı'nda bir süre kendilerini karşılayan aşıkları dinleyen yolcular, daha sonra konaklayacakları otellere gitti.
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı