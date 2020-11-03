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03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Doğu’da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

Doğu’da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

KARDAN GÖRÜNTÜLER

( ERZURUM ) - ERZURUM

Akalan Kar Yağışı Hayvan 


- Kış mevsimine girilmesiyle birlikte Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışları etkili olmaya başladı.
Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Çayanyurdu mezrasında kasım ayında kar yağışı etkili oldu. Dağların ve arazinin beyaza büründüğü mezrada kar yağışına hazırlıksız yakalanan hayvan yetiştiricileri zor anlar yaşadı. (ŞÇ-AT)
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