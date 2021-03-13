Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Doğu’da Mart kar’ı sevindirdi

- Doğu’da Mart kar’ı sevindirdi

kar yağışından görüntüler

( ERZURUM ) ERZURUM

Köy Yolları Karla Mücadele Kayak Sezonu Kar Yağışı Yaz Mevsimi 


- Erzurum’da Mart ayı ile birlikte olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Son yılların en kurak Ocak ve Şubat aylarını yaşayan Erzurum’da Mart ayında etkili olan yoğun kar yağışı sevindirdi. Kar yağışı kent merkezinde hayatı olumsuz yönde etkilerden barajlarda düşük olan su seviyesinin yağışla birlikte yüzde 10 seviyesinde arttığı belirtiliyor. Kırsalda tarım sektöründe çalışan çiftçiler ise yağan kar ile birlikte yaz mevsiminin çok daha bereketli geçeceğini dile getiriyorlar. Kar yağışının ardından belediye ekipleri kent merkezinde karla mücadele çalışması yaparken, kapanan köy yolları ekiplerce bir bir ulaşıma açılıyor. Yağan kar ile birlikte palandöken kayak Merkezinde kayak sezonunun bir ay daha uzatılabileceği belirtildi. (ŞG-AT)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement