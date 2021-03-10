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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Doğu’da kar yağışı bekleniyor, kapalı köy yolları ulaşıma açılıyor

Doğu’da kar yağışı bekleniyor, kapalı köy yolları ulaşıma açılıyor

- Kar, kış yol açma çalışmaları

( ERZİNCAN -ÖZEL) ERZİNCAN

Köy Yolları Gesi Kar Yağışı 


- Doğu Anadolu Bölgesinde akşam saatlerinde kar yağışı bekleniyor. Kar ve tipi dolayısıyla kapanan köy yolları da birer birer ulaşıma yeniden açılıyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı, zamanla çok bulutlu gece saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçeceği; yağışların Erzincan ve Iğdır’da karla karışık yağmur, diğer yerlerde ise kar şeklinde olacağı; gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görülecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Bölge genelinde özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden özellikle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı, başta sürücüler olmak üzere vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi. Erzincan’da kar yağışı sebebiyle kapanan 27 köy yolu ulaşıma açılıyor. İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği 6 greyder, 3 kepçe, 3 bıçaklı kamyon ve 4 ekip ile kapalı köy yollarının açılması için yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.
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