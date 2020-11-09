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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Doğu'da hava sıcaklığı düşünce dereler dondu, camlar kırağıyla kaplandı - KARS

Doğu'da hava sıcaklığı düşünce dereler dondu, camlar kırağıyla kaplandı - KARS

- Kırağı ile kaplı ormanlık alan - Kırağı tutmuş araba camları,kapı kilitler - Çatı üstünde gezen kedi - Bir vatandaşın konuşması - Kırağı kaplı bitkilerHava sıcaklığının gece sıfırın altında 5 dereceye düştüğü Kars 'ta da araç ve iş yerlerinin camları kırağı ile kaplandı.Sabahın erken saatlerinde iş yerlerine giden vatandaşlar, kırağı ile kaplanan araçların camlarını aparatlarla kazıyarak temizledi.Soğuk hava nedeniyle bitki ve ağaçlarda oluşan kırağı ise güzel görüntüler oluşturdu.Sarıkamış ilçesinde de bina çatıları, araçların camları ve bitkiler, kırağı ile kaplandı, debisi düşük küçük dereler buz tuttu.Vatandaşlardan Serhat Yıldız, havaların son günlerde soğumaya başladığını belirterek, "Bu gece hava çok soğuktu, sabah uyandığımızda arabanın camları buz tutmuş, ağaçlar beyaz olmuştu. Kış artık yavaş yavaş yüzünü gösteremeye başlıyor." dedi.

Ormanlı Uttu 

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