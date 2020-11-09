Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Doğu'da hava sıcaklığı düşünce dereler dondu, camlar kırağıyla kaplandı - ARDAHAN

Doğu'da hava sıcaklığı düşünce dereler dondu, camlar kırağıyla kaplandı - ARDAHAN

- Karla kapıl Bilbilan yaylasından görüntü - Buzla kaplı elektrik hatlarından görüntü - Bir vatandaşın konuşmasıDoğu'da hava sıcaklığı düşünce dereler dondu, camlar kırağıyla kaplandıARDAHAN - Doğu Anadolu bölgesindeki Kars ve Ardahan 'da, sıfırın altına düşen hava sıcaklığı ve kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Ardahan 'da gece etkisini gösteren soğuk havanın yanı sıra yüksek kesimlerde de kar yağışı etkili oldu.Kardan dolayı Ardahan ile Artvin sınırındaki 2 bin 580 rakımlı Bilbilan yaylası, beyaza büründü.Yöre sakinlerinden Mehmet Yıldız, kışın yaklaşmasıyla Bilbilan yaylasının karla kaplandığını ifade ederek, bundan sonra yörede soğuk hava ile kar yağışının etkili olmasını beklediklerini söyledi.

Kentin Göle ilçesinde de gece hava sıcaklığı, sıfırın altında 7 derece olarak kaydedildi.

Hava Sıcaklığı Gesi Kar Yağışı 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı