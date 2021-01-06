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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Doğu Anadolu’da soğuk var kar yok

Doğu Anadolu’da soğuk var kar yok

- Erzincan'dan soğuk, buz detayları

Hava Sıcaklığı Şelale Pastırma Yazı Gesi Kar Yağışı 

-- Kuraklık nedeniyle göletlerdeki durum, kıyıda oluşan çatlaklar
-- Akü takviyesi yapan araç sürücüleri
-- Buz tutan Ağlayan Kayalar ve röportaj
-- Detaylar

( ERZİNCAN ) - Doğu Anadolu’da kar yok soğuk var ERZİNCAN

- Doğu Anadolu Bölgesinde önceki yıllara nazaran bu sene mevsimine göre karın azlığı kuraklık endişesi oluştururken soğuk hava etkisini sürdürüyor. Karın olmadığı alanlarda su akıntıları buz tuttu, bazı araçların aküleri boşaldı. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu Bölgesinde hava az bulutlu ve açık olarak geçecek. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi görülecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyrettiği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Bölgede özellikle öğle saatlerinde pastırma yazı yaşanırken sabah ve gece saatlerinde soğuk hava etkili oluyor. Meteorolojiden yapılan açıklamada buzlanma ve don uyarısında bulunularak, “Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis hadisesi beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi. Bölge illerinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Erzincan ve Tunceli’de 2, Erzurum’da 8, Kars’ta 14, Ağrı’da 9, Iğdır’da 6, Ardahan’da 15 derece olarak kaydedildi. Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise; Erzincan ve Tunceli’de 9, Erzurum’da 3, Kars’ta eksi 1, Ağrı’da 1, Iğdır’da eksi 2, Ardahan’da eksi 3 derece olması öngörülüyor. “Barajlardaki su seviyesi düştü, su akıntıları buzdan şelaleye döndü” Öte yandan bu sene bölgede kar yağışının az olması dolayısıyla birçok baraj ve gölette su seviyesi düştü. Yaşanan kuraklık nedeniyle göletlerin kıyısının çekildiği ve çatlakların oluştuğu gözlendi. Gece soğuk gündüz önceki yılara göre mevsim normallerinin üzerinde sıcaklığın yaşandığı bölgede bazı donan su akıntıları görsel şölen oluşturdu. Erzincan - Pülümür yolu üzerindeki Ağlayan Kayalar diye bilinen noktada donan su akıntısı şelaleyi andırdı. Vatandaşlar fotoğraf çektirmek için kısa süreli bu noktada mola vermeyi ihmal etmedi. (AA-AA)
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