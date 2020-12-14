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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Doğu Anadolu’da soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor

Doğu Anadolu’da soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor

- Erzincan'dan kar kış görüntüleri

Hava Sıcaklığı Hava Sıcaklıkları Gesi Kar Yağışı 

-- Karla kaplı köyler
-- Detay ve genel görüntüler

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Doğu Anadolu Bölgesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla devam ederken gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceyle Ardahan’da ölçüldü. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağışlı; yağışların Erzincan ve Iğdır çevrelerinde genellikle yağmur yüksekleri karla karışık yağmur; diğer yerlerin karla karışık yağmur ve kar şeklinde geçeceği; gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesinin görülecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. “Buzlanma ve don uyarısı” Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Erzincan’da 2, Iğdır’da 1, Erzurum’da eksi 3, Kars’ta eksi 4, Ağrı’da sıfır, Ardahan’da eksi 6 derece olarak kaydedildi. Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerinin ise Erzincan’da 10, Iğdır’da 8, Erzurum’da 6, Kars’ta sıfır, Ağrı’da 4, Ardahan’da 2 derece olması öngörülüyor. Öte yandan yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğu Erzincan’da kapanan 6 köy yolu İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıma açıldı. (AA-AA-Y)
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